Estado garante recursos para obras de pavimentação em Rio Grande

Convênio firmado entre a Prefeitura de Rio Grande da Serra e o Governo do Estado garante ao município aporte de R$2.276.029,11. O recurso. para obras de infraestrutura urbana. é oriundo do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento).

O contrato foi assinado ontem no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, no bairro do Morumbi, em São Paulo.

O investimento, de acordo com a prefeita Penha Fumagalli (PSD), será empenhado em obras de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária na Vila Lopes. Além das melhorias das vias urbanas, a Prefeitura espera que as intervenções estimulem o desenvolvimento econômico e social do município. “O aporte financeiro será destinado à continuação do Programa Pavimenta Rio Grande”, declarou a chefe do Executivo rio-grandense após a reunião.

A parceria é fruto de articulação política junto ao secretário de Governo Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, partido no de Penha Fumagalli.

As intervenções começam, segundo a Prefeitura, após vencidas as etapas burocráticas, o que deve levar cerca de 90 dias.