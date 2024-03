Cia. Estrela D’Alva realiza oficinas de escrita em abril

A Cia Estrela D’Alva de Teatro promoverá em abril as oficinas gratuitas Urucum e outras árvores: encontros e escritas entre mulheres, como parte das ações do projeto Urucum: as árvores não têm culpa, por meio da Lei Federal Paulo Gustavo. As oficinas ocorrerão entre os dias 6 e 27, sempre aos sábados, das 10h às 13h.

O projeto Urucum: as árvores não têm culpa propõe série de oficinas de escrita para mulheres em regiões diferentes de Santo André, como parte do processo para a publicação da dramaturgia de mesmo nome de autoria da atriz e escritora Lígia Helena, da Cia Estrela D’Alva de Teatro. A publicação será realizada no final de 2024, em parceria com a editora Me Parió Revolução.

A cada oficina, uma escritora convidada conduzirá o encontro, reunindo mulheres interessadas para conversar e pensar suas mulheridades, utilizando a escrita, em suas mais variadas possibilidades e formas, como uma forma de tocar sentidos. Os encontros são abertos e as inscrições podem ser realizadas no link https://forms.gle/5YMvNZ6rQYDDiBxz7 sempre até um dia antes de cada oficina.

A primeira oficina, no dia 6 de abril, será na Universidade Popular Nossa Casa, no Recreio da Borda do Campo, com mediação de Solange Dias. No dia 13, Michele Navarro conduz oficina fechada a promotoras legais populares formadas ou em formação da região do ABC no Programa de formação de Promotoras Legais Populares, que ocorrerá no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, no Centro.

Na semana seguinte, dia 20, o encontro será no Espaço Cultural Cia. 3 Entradas, no bairro Sítio Taquaral, com a escritora Michelle Lomba. E a última oficina, que será ministrada pela escritora Claudia Jordão, acontece no Espaço Na Qbrada, no Jardim Santo André.

“A ideia é promover escritas a partir das memórias de cada participante, adentrando as nossas histórias, mas também as histórias de nossas mães, de nossas avós, de nossas ancestrais”, diz Lígia Helena, autora de Urucum: as árvores não têm culpa.