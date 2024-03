Fabiana Justus revela sentimento após transplante de medula: Parece que ontem foi um sonho

Fabiana Justus revelou o diagnóstico de leucemia no dia 26 de janeiro de 2024. Desde então, ela vem compartilhando com seus seguidores sua rotina no tratamento. No dia 28 de março, um dia depois de receber o transplante de medula, a influenciadora gravou um Stories para falar sobre a emoção que estava sentindo:

Parece que ontem foi um sonho. Estou até agora meio em choque. Mal dormi. Tomei o remedinho. Acho que estava muito eufórica. Pelo menos, vocês vão acompanhar um pouquinho dos meus sentimentos. Como tinha muita coisa para dar certo até o transplante, ninguém sabia que eu iria fazer. Meus pais sabiam no início, e agora dá vontade de gritar para o mundo.

E continua:

Eles estão super acostumados. Eles falavam fica tranquila, confia no processo, o pessoal do banco de sangue também. Eles começam as quimios pré-transplante antes do doador doar a medula dele, então me dava um pouco de aflição desse descasamento.