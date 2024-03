Em contraste com governo, PT diz que participará de atos sobre os 60 anos do golpe militar

Nota do Diretório Nacional do PT divulgada nesta quarta-feira, 27, afirma que o partido apoiará e participará de atos relacionados aos 60 anos do golpe militar de 1964. A postura contrasta com a do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que quer evitar manifestações da gestão sobre o assunto para não causar estresses entre o Executivo e os militares.

"O PT apoiará e participará dos atos e manifestações da sociedade previstos para os dias 31 de março e 1º de abril em diversos pontos do País, além das atividades organizadas por sua fundação, a Fundação Perseu Abramo, sobre os 60 anos do Golpe de 1964", afirma a resolução.

"Às vésperas do dia de memória dos 60 anos do golpe de Estado de 1964, o Partido dos Trabalhadores reafirma seu compromisso com a defesa da democracia no País, valor presente no DNA originário do partido desde sua fundação em 10 de fevereiro de 1980", afirma o texto.

A nota é relativa a reunião realizada na terça-feira, 26. O Diretório Nacional do PT se reúne regularmente, e é comum a publicação de textos que resumam as discussões na cúpula do partido.