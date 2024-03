De missa à caça ao tesouro: saiba a agenda para Páscoa

Ao longo da Semana Santa, as paróquias da região organizam vigílias, procissões e celebrações que vão até o domingo de Páscoa. Cada igreja tem uma programação específica que reúne fiéis para relembrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Para iniciar as atividades, a Diocese de Santo André promove hoje, às 9h, a missa dos Santos Óleos, ministrada por Dom Pedro Carlos Cipollini, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, localizada na Praça do Carmo, no Centro andreense. O bispo também ministrará hoje, às 19h30, a missa de lava-pés na Catedral do Carmo (veja todas as atividades da Diocese na arte).

“Venham participar conosco destes momentos de profunda espiritualidade. Que possamos juntos renovar nossa fé e nos preparar para celebrar a vitória da vida sobre a morte, a Ressurreição de Jesus”, comenta o bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini.

No Parque Central de Santo André, haverá a encenação “A Paixão de Cristo: Crucificações atualizadas” amanhã, a partir das 20h, com direção de Sid Lima. “O evento reúne anualmente cerca de 2.000 pessoas. Os fiéis da Paróquia Nossa Senhora do Paraíso, que une cinco igrejas (Matriz Paroquial mais quatro capelas) se encontram na Praça Raphael Stamato Sobrinho, no Jardim Jamaica, e saem em procissão até o Parque Central. Neste ano, o grupo deseja mostrar que existem várias situações do nosso dia a dia que acabamos crucificando uns aos outros. A Paixão de Cristo é para refletirmos e exaltarmos a importância da fé, independente da religião”, considera o vereador de Santo André Pedrinho Botaro (PSDB), coordenador da Matriz Paroquial Nossa Senhora do Paraíso.

No domingo, a igreja Além do Véu, localizada na Rua Coronel Oliveira Lima, 64, em Santo André, apresentará quatro sessões do “Auto de Páscoa - O Plano Emanuel” (às 9h, 11h, 17h30 e 19h30). O musical ressalta os momentos cruciais da Páscoa, desde o primeiro milagre, passando pela última ceia até a ressurreição. “Os ensaios começaram em novembro, investimentos em figurino, cenário para fazer algo bem legal. Serão 10 músicas autorais feitas por voluntários”, conta Alexandre Laureano, um dos líderes do ministério de artes da igreja.

Além das missas e procissões que acontecerão nos próximos dias, o Grande ABC terá Caça ao Tesouro de Páscoa, no Parque Celso Daniel e Parque Regional da Criança, em Santo André, no sábado e domingo, das 10h às 18h.

Mauá terá oito unidades de ensino funcionando no fim de semana, das 9h às 15h, para atividades de lazer, cultura e esportes. O programa Escola Aberta estará com o curso de formação de maquiagem na E.M. (Escola Municipal) Carolina Moreira da Silva (Rua Natal, 79, Jardim Oratório) no sábado e na E.M. Neuma Maria da Silva (Estrada Mauá e Adutora Rio Claro, 1.255, Jardim Paranavaí) no domingo.

A Prefeitura de Ribeirão Pires se une ao Conselho dos Pastores do município para celebrar a 18ª Paixão de Cristo no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193) amanhã a partir das 17h. Além da encenação da Paixão de Cristo pela Companhia Jeová Nissi, haverá show de Jefferson & Suellen. A entrada é concedida mediante a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para pet,

“Este é um tempo para vivenciarmos a espiritualidade e reflexão de maneira mais intensa, que nos aproximam da vivência da nossa fé e devoção. Estes momentos são oportunidades para a renovação espiritual de cada fiel”, declara a Diocese de Santo André.

Para quem quiser aproveitar a natureza neste feriado, os parques do Grande ABC estarão abertos (veja os horários na arte).

VENDA DE PEIXES

Em Diadema, serão disponibilizados nove pontos para venda de peixes frescos por causa da Semana Santa.

Os bairros contemplados são Jardim Rosinha (Praça Arnaldo de Farias, Rua Gaspar Ricardo com a Rua Ida Espagiari Martins); Centro (Praça Lauro Michels); Jardim Promissão (Rua Antônio Cardoso de Barros, esquina com Avenida Pau do Café, calçada oposta ao Centro Cultural); Jardim Marilene (Praça próximo à Escola Frade Monte); Serraria (Praça no início da Estrada do Rufino); Jardim Canhema (Rua Santa Efigênia, esquina com a Avenida Dom João VI); Eldorado (Avenida Frei Ambrósio de Oliveira Luz, próximo ao Centro Cultural Eldorado); Taboão (Avenida Paranapanema na praça em frente ao Extra). Hoje, a Praça da Moça também terá venda de peixes frescos das 7h às 22h.



Bom Prato funcionará neste fim de semana

Os 73 restaurantes vinculados ao Programa Bom Prato estarão abertos neste fim de semana com cardápios especiais para o almoço. Nesta Sexta-Feira Santa, serão servidos pratos típicos, como bacalhoada e moqueca de peixe. No sábado, feijoada, dobradinha com batata, carne moída e pernil. Já no domingo de Páscoa, os frequentadores poderão comer peixe ao molho de limão e coq au vin (prato à base de carne de galo e vinho) e peixada ao leite de coco.

Essa será a primeira vez que todas as unidades fixas da rede de restaurantes do Bom Prato funcionarão durante as festividades da Páscoa. O almoço custa R$ 1. “A Sexta-feira Santa é um feriado e uma tradição importante em nossa cultura. Neste ano, a população em vulnerabilidade social e os frequentadores em geral do Bom Prato terão onde almoçar, com um cardápio saudável, nutritivo e elaborado de forma a respeitar as características da celebração que prioriza peixes”, diz o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, em nota.