Família procura aposentado desaparecido desde 1º de março

O aposentado Sebastião Otávio de Paula, 74 anos, está desaparecido desde dia 1º de março. Ele mora no bairro Itapark, em Mauá, e quando foi visto pela última vez usava uma camisa polo vinho, calça jeans e tênis preto. O idoso sofre do mal de Alzheimer e já havia sumido outras vezes.

Caso alguém tenha informações sobre o seu paradeiro, a família pede que informe pelos seguintes telefones: (11) 95422-0864, (11) 96191-1933 ou (11) 97536-5857.

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia 1º de março, por volta das 13h, familiares se dirigiram à casa do aposentado para levar um marmitex e, quando lá chegaram, não o encontraram. Desde então eles fazem buscas e não obtêm sucesso.