Mc Ryan SP dá moto de presente a entregador que teve bicicleta roubada no Rio

MC Ryan SP presenteou o entregador que viralizou nas redes sociais após ter a sua bicicleta roubada pela terceira vez. Ele recebeu R$ 10 mil do MC para comprar uma motocicleta. O caso aconteceu no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

No vídeo, o entregador compartilhou o relato do roubo: "Trabalhei o dia todo, pra chegar à noite e eu perder a minha bicicleta. Já me roubaram três vezes. Trabalha, trabalha, trabalha, mas parece que nunca adianta."

O MC viu o vídeo do entregador, e doou o dinheiro a ele: "Quero ver amanhã você comprando a sua moto e postando no Instagram, que eu vou repostar. Deus abençoe você. Que você possa vencer e ajudar outras pessoas", disse o artista por meio de suas redes sociais.

O artista cumpriu o prometido e mais tarde, já com a moto, o entregador agradeceu o presente. "Já estou com a moto aqui. Muito obrigado a todos vocês, a Deus, obrigado ao Ryan SP. Estou sem palavras" compartilhou o jovem em suas redes sociais, agradecendo a conquista. "Estou sem acreditar até agora", completou ele.

Ryan repostou os vídeos do entregador, e o parabenizou pela conquista, "Está chique agora".