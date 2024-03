Leidy Elin avalia sua participação no BBB24: Não sabia que eu era barraqueira assim

Leidy Elin participou do tradicional Café com Eliminado no Mais Você desta quarta-feira, dia 27. Em conversa com Ana Maria Braga, ela fez uma avaliação de sua passagem pelo BBB24.

Logo no começo, Leidy desabafou com Ana e contou que já esperava esse resultado do paredão. Ainda assim, ela contou que ficou surpresa ao ver que Alane e Beatriz haviam votado nela.

Brigas na casa

Ana também perguntou para Leidy sobre as brigas que ela protagonizou na casa. Inclusive, a apresentadora disse ficar surpresa com a capacidade dos brothers de se entenderem em meio a muitos gritos.

- Quando começa um, vem todo mundo, aí começa um barraco gigante, contou Elin.

Logo depois, Leidy comentou sobre o momento em que jogou as roupas de Davi na piscina. Segundo a sister, esse foi o momento em que ela perdeu suas chances no jogo:

- Eu não sabia que eu era barraqueira assim. Lá dentro é muito diferente.

Ana então questionou Leidy sobre a produção do programa, que havia dito que não era penalidade jogar as roupas dos colegas na piscina.

- Você não infringiu nenhuma regra, mas não quer dizer que você podia fazer, disse a apresentadora.

- Acho que foi o segundo BBB, que aconteceu isso. Vou jogar para ele ficar quieto, mas pesei a mão. Eu fiquei mal uns três dias. Quando a gente erra a gente tem que colocar o pé no chão e falar que errou, disparou ela.

Sobre a polêmica expulsão de Wanessa, que foi acusada por Davi de agressão, Leidy mudou um pouco sua opinião. Na casa, ela havia ficado totalmente contra o baiano, mas ao ser questionada por Ana fora do confinamento, ela disse:

- Se a pessoa se sentiu agredida, ela está no direito de ir lá e falar que se sentiu agredida.

Eita!