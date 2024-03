Bruno Gagliasso posta vídeo íntimo e modo como ele faz suas necessidades repercute na web

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank têm surpreendido a todos com algumas revelações íntimas por conta do novo programa que apresentam juntos no YouTube, o Surubaum. E na noite da última terça-feira, dia 26, um detalhe repercutiu na web: como o ator se limpa ao fazer suas necessidades. Não entendeu? Pois a gente te explica!

Bruno postou um vídeo no banheiro para mostrar a intimidade em seu casamento com Gioh. Nas imagens, ele aparece conversando com a esposa em diversas situações. Em uma delas, ele até come enquanto usa o sanitário.

Carolina Dieckmann não aguentou e reagiu:

Eu tenho VINTE ano de casada e não faço nem o passo um... ahahahahah

Sheron Menezzes foi outra que reagiu:

12 anos e falo pra olhar se tem papel antes de começar porque eu NÃO vou levar!

Mas em determinado momento, Bruno aparece limpando o bumbum após fazer o número dois: sentado no vaso e pela frente, por baixo do pênis. Nos comentários, os seguidores reagiram:

Bruno do céu... Você limpa pela frente. Como será isso? Me pegou demais.

Eu nunca vou conseguir c***r conversando. Preciso de silêncio absoluto.

Intimidade é uma m***a.

Outros detalhes do banheiro também chamaram a atenção, já que o local tem um ar-condicionado, além de um banquinho para auxiliar a evacuar melhor, como bem reparou Drika Marinho:

Só reparei no banquinho pra apoiar o pé.

Na legenda do post, Bruno escreveu:

Como diriam os grande pensadores contemporâneos, a intimidade é uma M3RD#!!!! Na verdade, nem tão merda assim, a intimidade pode gerar muitas histórias engraçadas, momentos felizes, e uma amizade pra vida toda, como é o caso das nossas próximas convidadas do #Surubaum!?

E aí, o que você achou?