Santo André fortalece atuação em Saúde da Família com 40 tablets

As equipes de ESF (Estratégia Saúde da Família) de Santo André receberam ontem reforço de 40 novos tablets. Os aparelhos, doados pelo Rotary Club, serão usados pelos profissionais durante as visitas domiciliares para acompanhamento médico das famílias e também durante a campanha de vacinação da poliomielite, prevista para o segundo semestre.

Os tablets foram entregues pelo Rotary Club em cerimônia realizada no auditório do prédio administrativo da Secretaria da Saúde, no bairro Jardim, com a presença do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), do secretário-adjunto de Saúde, Sérgio Murilo, do governador do Rotary Club, Cyro Soldani.

“Esses equipamentos serão fundamentais no processo de ampliação das equipes de Estratégia de Saúde da Família, que são os profissionais que acompanham de perto a saúde dos andreenses com as visitas porta a porta”, afirmou o prefeito Paulo Serra. “Sei que esses profissionais ganham agora ainda mais condições para realizar o trabalho, que será fundamental durante a campanha de vacinação da poliomielite no segundo semestre”.

“O Rotary está atento às necessidades da população e faz parte da nossa missão acompanhar de perto a vacinação da poliomielite, atuando como um agente facilitador para que a vacina chegue ao público-alvo”, disse Cyro Soldani.

Os tablets estão com as equipes da Atenção Primária à Saúde, que farão a instalação dos programas para a utilização dos profissionais das ESFs. A expectativa é que na próxima semana os aparelhos já estejam em operação.