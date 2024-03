Estacionamento irregular causa polêmica em S.Bernardo

Um morador da Rua Pedro Secol, no Parque Selecta, em São Bernardo, enfrenta transtornos devido a estacionamento irregular de veículos em frente à garagem de sua residência, situada ao lado do Varejão Selecta. Segundo Ivanildo Henrique Barbosa, aposentado, 58, a entrada tem sido constantemente obstruída por carros de clientes, além de caminhões de fornecedores dos estabelecimentos comerciais vizinhos – há ainda o MP Supermercados do outro lado da rua.

“Faz tempo que venho sofrendo com estacionamento de caminhões de fornecedores desses comércios em frente à minha garagem”, revelou o morador.

Diante da falta de solução, Barbosa decidiu entrar com processo judicial contra o Varejão Selecta Hortifruit, pertencente a Roberlandio Alves Araújo. O dono do estabelecimento se defende. Diz que todas as medidas requeridas pela Prefeitura e da Vigilância Sanitária foram acatadas.

“Alertamos os nossos funcionários e os motoristas de caminhões de terceirizados a não estacionar em frente à casa. Chegamos a colocar cones na entrada da garagem dele (Barbosa), mas, a pedido da Prefeitura, tivemos que remover”, disse o comerciante.

O proprietário do hortifrúti acrescenta que instruiu os funcionários a não receber mercadoria de caminhões que parassem fora do local de carga e descarga, indicado na via.

Já o morador reclama também de carros ocupando indevidamente o espaço em frente à garagem, especialmente nos fins de semana. “Esses veículos são uma rotina. É uma situação que se agrava muito no fim de semana. Tenho que ficar procurando o dono do carro”, afirmou.

Barbosa pede a intervenção por parte das autoridades. “Não adianta fazer fiscalização apenas em alguns dias e colocar placas. Isso não resolve”, destacou o morador.