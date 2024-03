EC São Bernardo e Sertãozinho duelam nos dois próximos sábados

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu ontem os detalhes das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. Representante da região, o EC São Bernardo, segundo colocado na primeira fase, encara o Sertãozinho, sétimo colocado. A primeira partida será neste sábado (30), às 17h, no Interior, e a volta acontecerá no outro sábado (6), às 15h, no Estádio Bruno José Daniel em Santo André.

Os demais duelos também acontecem nos dois próximos sábados. Desportivo Brasil e Catanduva abrem a rodada de ida às 15h; Bragantino II e Grêmio Prudente jogam às 17h; e Marília e Votuporanguense fecham o mata-mata às 19h15.

As quartas do Paulista da A3 serão no esquema mata-mata. A única vantagem de quem fez a melhor campanha na primeira fase é a de decidir em casa. Não há vantagem de empate.

O Votuporanguense foi o líder na primeira fase com 32 pontos, seguido de São Bernardo (28), Catanduva (29), Grêmio Prudente (28), Bragantino II (27), Desportivo Brasil (26), Sertãozinho (21) e Marília (21).