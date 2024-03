Morre o padre Carlito Dall’Agnese aos 87 anos

Morreu ontem o padre Carlito Dall’Agnese, um dos nomes mais tradicionais da Igreja Católica do Grande ABC. Ele faria 88 anos em 21 de abril. A causa da morte não foi divulgada, mas segundo nota do bispo dom Pedro Carlos Cipollini, ele estava internado no Hospital Brasil, de Santo André.

Não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento.

A Diocese de Santo André e o bispo divulgaram notas de pesar. ‘Na certeza da nossa fé, ele está sendo recebido com alegria nos braços do Pai, conforme as palavras de João 11,25: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá”'', diz o texto da Diocese.

“Partiu para Deus esse seu servo bom e fiel, grande batalhador do Reino de Deus. Padre de coração acolhedor e missionário. Em todas as paróquias por onde passou deixou o perfume de sua amizade e solidariedade. Nosso clero está de luto, mas com o coração agradecido a Deus, por nos ter dado este padre inquieto e de coração tão grande, onde cabiam todos. Foi um luminoso exemplo de perseverança na fé em tempos difíceis e desafiadores”, afirmou dom Pedro, lembrando que visitou o padre no dia 19, no hospital.

Filho de Emilio Valentim Dall’Agnese e Angela Girotto Dall’Agnese, Padre Carlito nasceu em 21 de abril de 1936 na cidade de Guaporé, no Rio Grande do Sul e foi ordenado em 17 de fevereiro de 1963 no Bairro Ipiranga, em São Paulo, sendo designado para iniciar os sua vida presbiteral na Igreja Nossa Senhora da Paz, e posteriormente veio para a Diocese de Santo André.

Padre Carlito teve importante participação no movimento sindical dos anos 1980. Ele foi titular a Catedral do Carmo, em Santo André, entre 1980 e 1981 e abria a porta da igreja para que os metalúrgicos se abrigassem durante as manifestações.

Ele era vizinho do arcebispo emérito de São Paulo, dom Cláudio Hummes (que morreu em 2022), que na época era bispo do Grande ABC e, com seu Volkswagen Passat, o conduzia rumo às assembleias e portarias das empresas da região para ajudar os operários a dialogar com as autoridades.

Em 2015, em entrevista ao Diário, padre Carlito lembrou de uma passagem ocorrida em Santo André. Aconselhado por dom Cláudio, ele abriu as portas da igreja para os trabalhadores em greve. “A polícia veio e o comandante me proibiu de dar o microfone para eles falarem. Eu disse a eles: ‘Subam nos bancos e falem bem alto para todos ouvirem’. Não deixei de cumprir a ordem”, afirmou o padre.