Ribeirão Pires celebra Paixão de Cristo

Nesta sexta-feira (29), a Prefeitura de Ribeirão Pires se une ao Conselho dos Pastores do município para celebrar a 18ª Paixão de Cristo no Complexo Ayrton Senna. O evento, que integra o calendário oficial de festejos do mês de aniversário da cidade, faz parte das ações de fortalecimento do Circuito Religioso, promovendo a valorização cultural e o turismo local.

A celebração acontecerá no Complexo Ayrton Senna, a partir das 17h. O local será palco de uma série de atividades, incluindo a emocionante encenação da Paixão de Cristo pela Companhia Jeová Nissi, reconhecida por suas produções de alta qualidade e profundidade emocional.

Além disso, o evento contará com um show especial de Jefferson & Suellen, proporcionando momentos de reflexão e entretenimento para toda a família. A Tenda Multicultural será o centro das atividades, abrigando o palco das apresentações de música e teatro, barracas com produtos variados e uma praça de alimentação com opções gastronômicas diversificadas.

“A Paixão de Cristo de Ribeirão Pires não é apenas um evento religioso, mas também uma oportunidade para os moradores e visitantes da cidade se reunirem para celebrar a tradição cristã e vivenciarem um momento de união e reflexão. A encenação da crucificação de Jesus Cristo, seguida pela sua ressurreição, relembra o significado profundo da Páscoa e inspira sentimentos de esperança e renovação”, destacou o prefeito Guto Volpi.

A entrada é solidária, com a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet no dia e local do evento.

18ª Paixão de Cristo

Data: 29/03 - Sexta-feira, a partir das 17h

Local: Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna

Endereço: Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 - Centro