Assaltantes de farmácia são presos em São Caetano

Dois homens responsáveis pelo roubo de uma farmácia no Bairro Assunção, em Santo André, foram presos no último final de semana em São Caetano. A detenção foi possível devido o rastreio do veículo utilizado no crime, por imagens do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Caetano.

A partir do sitema de videomonitoramento, os criminosos (de 25 e 28 anos) foram abordados na Avenida Goiás, por agentes municipais da Polícia Militar da 3ª Cia.

Os indivídiuos permanecem detidos na Delegacia Sede, á disposição da Justiça. Já o dinheiro subtraído durante o roubo foi recuperado e devolvido ao representante da farmácia, enquanto o veículo utilizado foi apreendido devido à falta de licenciamento.