Quatro álbuns e o primeiro LP. Com John Primer no Brasil. Nasce a Mario Rossi Band. Inspirada nos roqueiros clássicos.

Não me canso desse novo álbum da Mario Rossi Band. “Smoke Burst” é uma gravação que recomendo fortemente para fãs de blues e aficionados por guitarra. É espetacular.

Filipe Smith; EUA, 19 de agosto de 2023.

Na Europa e na Ásia, Mario Rossi é definido como cantor e guitarrista brasileiro que nasceu com o blues nas veias.

Estreou ao vivo em 2004, quando tinha 18 anos. Iniciou jornada aprimorando suas habilidades como artista cover. Uma das joias de seus shows: a clássica ''The Things That I Used to Do'', de Guitar Slim.

ANOS AZUIS

Mario Rossi teve duas experiências únicas: em 2013 e em 2015. Foi quando integrou a banda que acompanhou o bluesman americano John Primer no Brasil. Se apresentaram no Sul e Sudeste do País e foram à TV.

Nos EUA, Mário Rossi tem excursionado. Um exemplo: tocou guitarra ao vivo no Red Lion Clube (Greenwich Village).

ARTE ELÉTRICA

Em 2019, lançou o primeiro álbum de estúdio de sua banda própria, Mário Rossi Band: “Electric Art”.

A MESMA VELHA RUA

Em 2020, a banda de Mário Rossi lançou um segundo álbum de estúdio, ‘The Same Old Street’. Dez canções originais inspiradas em alguns dos grandes roqueiros dos anos 60 e 70. Excelente repercussão na mídia – Mário guarda uma boa parte das críticas. Caso da revista italiana Rock Hard. As emissoras de rádio ligadas ao rock mostraram as composições, de Londres a Roma, dos EUA à Argentina, das Ilhas Canárias à Rússia.

QUÍMICA PESADA

Em 2021, aproveitando o momento, Mario Rossi grava o álbum “Heavy”. Sucesso. Na Rússia, o álbum inteiro teve 600 downloads por dia durante um mês.

EXPLOSÃO DE FUMAÇA

Em 2023, Mário Rossi alcança seu ponto mais alto com o quarto álbum de estúdio, “Smoke Burst”, o trabalho mais completo de sua discografia.

‘Smoke Burst’ traz oito faixas originais de blues rock gravadas ao vivo. O lendário gaitista de Chicago Steve Bell aparece como convidado especial.

Sucesso nas FMs mundiais. Primeira impressão do CD rapidamente esgotada.

LIGADÍSSIMO

Mario Rossi toca guitarra todos os dias. Mantem um gravador por perto, “pois sempre surge algo interessante”. Poderoso combustível com o qual Mario Rossi escreveu todos os seus álbuns.

Expectativa agora é pelo primeiro LP, com data de lançamento mundial em 2 de abril, a partir da sempre Vila de São Bernardo.

NO AR

A entrevista com Mário Rossi Neto está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no face-book da Memória (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito da foto 1 – Revista Blues, Holanda

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

NA HOLANDA, NO DIÁRIO. Mario Rossi Band: no site www.dgabc.com.br , trajetória e caminhos futuros de um músico nascido e criado no Grande ABC, filho do professor João Lazaro Masini Rossi e da Sra. Elisabete Lopes Segura Rossi

