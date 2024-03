A culpa é da vítima

Pouco tempo depois de denunciar aos seus superiores que estava sendo vítima de um crime no ambiente de trabalho, e ser aconselhada a registrar um Boletim de Ocorrência contra um médico que lhe importunava sexualmente, uma enfermeira da rede municipal de saúde em São Bernardo acabou demitida. Por absurda, a história ocorrida na Policlínica Alvarenga passou a ocupar espaços generosos na imprensa nos últimos dias. Não é para menos. Nem Prefeitura nem a Sigma, empresa quarteirizada pela FUABC (Fundação do ABC) para gerir os recursos humanos da unidade em questão, conseguiram ser convincentes na versão de que o corte da funcionária não teve relação com o episódio.

A Sigma justifica a demissão da servidora alegando “mudança em quadro de funcionários”, muito embora informações colhidas pelo Diário com colega da enfermeira deixam muitas margens à dúvida. O caso é profundamente preocupante e merece reflexão séria por parte de todos os envolvidos. Ao invés de protegerem a denunciante, empresa e Prefeitura emitem mensagem perigosa, de que é aceitável punir aqueles que têm a coragem de denunciar assédio sexual. Esta atitude não apenas desencoraja outras vítimas de se manifestarem, como também perpetua cultura de silêncio e impunidade em torno desses crimes, minando os esforços para criar ambientes de trabalho seguros e respeitosos.

Com a repercussão do caso, espera-se que a administração do prefeito Orlando Morando (PSDB) determine a imediata apuração do que aconteceu na Policlínica Alvarenga, para que nenhuma suspeita permaneça sobre as razões da demissão da enfermeira. Se fizer diferente, o governo estará demonstrando falta de compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os funcionários. Ao transmitirem a ideia de que puniram a vítima pela denúncia corajosa de crime tão sério, empresa e Prefeitura falharam no cumprimento de suas responsabilidades legais e éticas, assim como também colocaram em risco a integridade de sua equipe e a confiança do público. É preciso esclarecer a questão. E já!