Retomada da assembleia de credores da Oi é prorrogada por mais 2 horas, até 19h30

O recomeço da Assembleia Geral de Credores (AGC) da Oi foi novamente postergado, desta vez para as 19h30 desta segunda-feira, 25. A Oi apresentou, ainda pela manhã, uma versão atualizada do plano de recuperação judicial.

A assembleia, que começou às 11h, foi então suspensa até às 14h30 para que a companhia e os credores pudessem esclarecer e negociar os pontos do acordo. Na volta, a reunião foi novamente postergada para 16h30, depois 17h30 e agora 19h30.

No retorno das 17h30, foi informado apenas que as "negociações continuam caminhando bem", que os representantes dos credores estão discutindo os termos com os seus clientes para terem uma aprovação e o plano deve seguir para votação.