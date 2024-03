Kate Middleton foi encorajada por Rei Charles III a revelar diagnóstico de câncer

Parece que Kate Middleton está recebendo todo o apoio de sua família e, principalmente do seu sogro, o Rei Charles III, que também está enfrentando um diagnóstico de câncer.

De acordo com o Daily Mail, que conversou com fontes reais, a Princesa de Gales foi encorajada pelo rei a revelar que está lutando contra a doença. O assunto teria ocorrido durante um almoço privado entre eles. Vale pontuar que ambos tiveram o diagnóstico no mesmo mês, em fevereiro.

O comentarista real Michael Cole disse ao MailOnline que a decisão de Kate aconteceu após a reação pública à notícia do rei:

- A decisão foi somente dela e ela foi encorajada a tomá-la ao testemunhar a reação pública à notícia do câncer do rei, divulgada pelo Palácio de Buckingham. A manifestação de preocupação em todo o mundo, com mensagens de apoio a fluir num fluxo interminável de bondade e encorajamento, apanhou o Rei de surpresa, tal como a Rainha Vitória, que escreveu no seu diário o quão surpreendida ficou com as pessoas a gritarem que a amavam enquanto ela conduzia. as multidões para seu Jubileu de Ouro em 1887. Kate se aproximou do rei, que repetidamente se referiu a ela como minha amada nora. Como tal, ela estava bem ciente da resposta pública à revelação do cancro do rei e de como isso o tinha afetado.

Outra fonte real também falou sobre o assunto, mas dessa vez ao The Times:

- Um fator na decisão [de Kate e William] de ir a público teria sido o grande calor e carinho recebidos pelo rei como resultado de seu anúncio.

Rei Charles III estaria frustrado com o seu tratamento

Parece que o Rei Charles III não está nada contente com o tratamento contra o câncer. De acordo com Peter Phillips, sobrinho do rei, ele está bem, mas frustrado.

- Ele está bem disposto. Acho, no fim das contas, que ele está muito frustrado. Ele está frustrado porque não pode seguir com a vida e fazer tudo o que gostaria de fazer. Mas ele é muito pragmático. Ele compreende que haverá esse período de tempo em que precisará focar em si mesmo, disse em entrevista ao canal Sky News Australia.

- Ao mesmo tempo, ele está sempre pressionando sua equipe, seus médicos e enfermeiros, para lhe responderem: Na verdade, posso fazer isso ou aquilo?. Acho que a mensagem principal seria que ele está obviamente muito ansioso para voltar à normalidade e provavelmente está frustrado porque a recuperação está demorando um pouco mais do que ele gostaria.