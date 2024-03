Outlet Premium de São Bernardo chega à etapa final

O megaempreendimento de lojas às margens da Rodovia dos Imigrantes anunciou nesta segunda-feira (25) a entrada nos preparativos finais para inauguração no próximo dia 12 de abril. São R$ 300 milhões de investimento, para a viabilização de 74 lojas em 17,8 mil metros quadrados de área locável.

A ideia dos empresários envolvidos é gerar, em média, 1.500 empregos diretos e outros 3.000 indiretos.

Conforme destaca o diretor da Enne Engenharia de Negócios, César Federman, a expectativa é a de que o Outlet Premium Imigrantes receba uma média de 500 mil pessoas por mês, com consumo médio de R$ 800 por família. “Escolhemos essa localização justamente pela proximidade com o Aeroporto de Congonhas, com o Centro de Exposição Imigrantes, com a Baixada Santista, considerando a qualidade da mão de obra local. É um empreendimento cujo sucesso inicial já foi atingido, com característica de ser um gerador de renda, porque cria empregos e gera renda para o município”, diz.

Atualmente, existem outras duas unidades da rede no Estado: uma em Itaquaquecetuba (Rodovia Ayrton Senna, saída km 45), na Grande São Paulo, e outra situada entre Vinhedo e Itupeva (Rodovia dos Bandeirantes, km 72), no Interior. A marca tem ainda mais quatro empreendimentos no Brasil (unidades no Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Salvador). Juntas, as unidades recebem cerca de 18 milhões de visitantes por ano.