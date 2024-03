Grande ABC tem 674 vagas de empregos nesta semana

Os centros públicos de emprego e renda das cidades do Grande ABC oferecem 674 vagas nesta semana. São oportunidades para pessoas com todos os níveis de escolaridade e nas mais diversas profissões.

A maior oferta está em São Caetano, com 279 postos. Em segundo lugar vem Mauá (212), seguida por Santo André (183). Os demais municípios não divulgaram a disponibilidade.

Em São Caetano, todo o processo – desde a consulta ao cadastro até o registro de interesse – é feito de forma on-line. Basta o candidato entrar no site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e acessar o Portal do Emprego para conferir as oportunidades e iniciar a candidatura.

Em Santo André, os destaques são as 50 vagas para operadores de telemarketing, além de 15 para auxiliar de produção e dez para fiscal de loja. Os interessados nestas e em outras oportunidades de emprego devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial, agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/ e compareça no dia e hora acertados no Térreo 1 da Prefeitura.

Em Mauá, entre as diversas funções disponíveis estão as de operador de máquina injetora de plástico, motorista de veículos leves, costureira, operador de prensa, vendedor e lavador de carros. Os interessados devem comparecer à Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz.