Santo André Intelli inicia hoje à noite trajetória na Liga Nacional de Futsal

O Santo André Intelli inicia hoje sua trajetória na LNF (Liga Nacional de Futsal), o principal campeonato da modalidade no País. O primeiro adversário será o Foz Cataratas, às 20h, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Na última temporada, o time do Grande ABC chegou até às oitavas de final, quando foi eliminado pelo Tubarão por um placar agregado de 8 a 7. Na classificação geral, terminou na 10º colocação.

Para a temporada 2024, o Santo André Intelli terá um importante trunfo: jogar em sua própria cidade, no Ginásio Noêmia Assunção, no Camilópolis. Nas temporadas passadas, o local não pode ser utilizado na competição nacional por não cumprir algumas exigências do regulamento. Deste modo, era obrigado a mandar as suas partidas no Poliesportivo de São Bernardo. Agora, após passar por reforma, o local está liberado para a LNF.

“Jogar o torneio neste ginásio é um sonho para nós. Sabemos da força que nossa torcida tem e isso pode se intensificar aqui. Foi como um presente e queremos retribuir trazendo o troféu nacional para a cidade”, diz o goleiro Caio, capitão da equipe.

Além da ‘nova casa’, o time da região reforçou o elenco. Chegaram seis jogadores. O último e mais recente foi o ala/pivô Cauê Lima, de 21 anos, que defendeu o Joaçaba na última temporada.

“Ainda podem chegar alguns jogadores. O mercado do futsal está um pouco difícil para este ano, mas as nossas contratações estão se adaptando muito bem e com certeza terão um ótimo desempenho no decorrer do ano”, analisa o técnico Ivan Gomes.

Como parte das preparações para a LNF, o Santo André Intelli disputou na semana passada a Super Copa Gramado, um torneio de pré-temporada. Nos três compromissos feitos pela competição, a equipe andreense conquistou apenas um ponto, em um empate por 0 a 0 contra o Praia Clube.

“Temos um bom time. As expectativas para a estreia são as melhores possíveis e esperamos fazer com que elas se tornem realidade”, observa compreendendo que o time do Grande ABC não está entre os favoritos para o título. “Quem sabe podemos surpreender com bons resultados”, ressalta.

Além do torneio disputado no Sul do País, o Santo André Intelli também disputou dois amistosos. No primeiro goleou por 5 a 1 o Pinda Futsal, e depois fez 3 a 0 contra o Blumenau. O pivô Israel, que fez uma ótima temporada em 2023, balançou as redes em três oportunidades nos amistosos e é uma das esperanças de gols para a esta edição da LNF.

Uma baixa importante para esse início de competição e que certamente o torcedor sentirá falta é a do ala Léo Catolé, que ainda se recupera de lesão e não tem previsão de retorno. O atleta, inclusive, nem está participando das atividades com o restante do elenco.

Outro destaque da temporada passada e que o clube aposta muito é o ala Xaropinho, artilheiro do time na LNF de 2023 com 13 gols e líder de assistências. O atleta está na equipe desde 2018, ano que a Intelli iniciou os trabalhos no futsal de Santo André e já se tornou um dos xodós da torcida.

O técnico Ivan Gomes divide os 24 clubes da LNF em três blocos: os favoritos, os intermediários que podem surpreender, e as equipes que estão mais abaixo. “Os times com maior investimento sempre vão largar como favoritas, como o Joinville, o Corinthians, o Carlos Barbosa e o Cascavel, que foi campeão recentemente. Mas não posso deixar de destacar também o Jaraguá e o Minas”, comenta acreditando que é possível surpreender no decorrer do campeonato.

ELENCO

Para a temporada 2024, o O Santo André Intelli montou um elenco com 15 jogadores (veja todos na arte abaixo) a fim de permitir maior rotação nas partidas e evitar desgastes excessivos dos atletas. Uma mudança em relação à LNF do ano passado estará no banco. O técnico Ivan Gomes substitui Cidão, que passa a se dedicar à coordenação técnica do clube. Em 2023, Ivan se revezou com Cidão no comando da equipe. Enquanto Ivan cuidou do time no Paulista e no Estadual, Cidão comandou os atletas na Liga Nacional.