Jorge Martin domina Etapa de Portugal e assume a liderança na MotoGP

Jorge Martin não saiu na pole, mas da primeira fila fez uma boa largada e depois e liderou todas as 25 voltas para garantir a vitória na Etapa de Portugal da MotoGP neste domingo. O italiano Enea Bastianini, em segundo, e o espanhol Pedro Acosta completaram o pódio.

Com a vitória, o piloto espanhol assumiu a liderança do campeonato com 60 pontos. Na sequência aparecem o sul-africano Brad Binder com 42, e Bastianini, com 37. Atual campeão, o italiano Francesco Bagnaia, está em quarto lugar, dois pontos atrás de seu compatriota.

Vencedor da prova Sprint no sábado, Maverick Viñales errou na última volta da prova quando disputava o segundo lugar com Bastianini. Ele caiu e abriu espaço para Pedro Acosta. Foi apenas a segunda prova do piloto de 19 anos que largou na sétima posição. Ele se tornou o terceiro mais jovem piloto a subir ao pódio na MotoGP.

Em uma intensa disputa pela quinta posição, Marc Márquez e Bagnaia também caíram após baterem na Curva 5. Os dois pilotos conseguiram voltar para a corrida, mas Bagnaia logo se dirigiu para os boxes e abandonou, e Márquez terminou na 16ª colocação. O acidente será analisado pelos comissários. Alex Márquez e Raul Fernandez caíram logo no início da corrida, enquanto Franco Morbidelli terminou na 18ª colocação depois de sofrer uma queda na primeira volta.

A próxima etapa da MotoGP acontece nos Estados Unidos, com a corrida Sprint no dia 13 de abril e a prova no dia seguinte no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.

Confira a classificação da Etapa de Portugal de MotoGP:

1º Jorge Martin (Pramac Ducati) em 41min18s138

2º Enea Bastianini (Ducati)a 0s882

3º Pedro Acosta (Tech3) a 5s362

4º Brad Binder (KTM) a 11s129

5º Jack Miller (KTM) a 16s437

6º Marco Bezzecchi (VR46) a 19s403

7º Fabio Quartararo (Yamaha) a 20s130

8º Aleix Espargaro (Aprilia) a 21s549

9º Miguel Oliveira (Trackhouse) a 23s929

10º Fabio Di Giannantonio (VR46) a 28s195

11º Augusto Fernandez (Tech3) a 28s244

12º Joan Mir (Repsol Honda) a 28s271

13º Alex Rins (Yamaha) a 31s334

14º Takaaki Nakagami (LCR Honda) a 34s932

15º Johann Zarco (LCR) a 38s267

16º Marc Marquez (Gresini Ducati) a 40s174

17º Luca Marini (Repsol Honda) a 40s775

18º Franco Morbidelli (Pramac) a 52s362

Não completaram

Maverick Viñales (Aprilia)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Raul Fernandez (Aprilia)

Alex Marquez (Gresini)