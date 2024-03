Advogado nega participação do conselheiro Domingos Brazão em assassinato de Marielle Franco

O advogado Ubiratan Guedes, que representa o conselheiro Domingos Brazão, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), afirmou que Brazão "nunca teve nenhuma ligação com Marielle Franco". Domingos e o irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), foram presos na manhã deste domingo, 24, sob a suspeita de serem mandantes do assassinato da vereadora do PSOL e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

"Não procede essa imputação. Ele não conhecia a Marielle. Não tinha nenhuma ligação com a Marielle. Agora, cabe a defesa provar que ele é inocente. Estamos surpresos. Nunca teve nenhuma ligação com a Marielle", afirmou o advogado em uma das entradas da Superintendência da Polícia Federal (PF), no centro do Rio.

A operação conjunta da Polícia Federal (PF), da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prendeu, além dos irmãos Brazão, o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa.

A prisão preventiva ocorre após o anúncio da homologação da delação premiada do ex-policial Ronnie Lessa, ex-policial militar apontado como o responsável por executar a vereadora e o motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018. Os investigadores também trabalham para descobrir a motivação do crime. Em depoimento, o comparsa de Élcio Queiroz - que, segundo a investigação dirigia o carro usado no crime - citou o deputado Chiquinho Brazão, o que motivou a remessa do caso para o STF.

A ação da PF, batizada de Operação Murder Inc., também cumpriu 12 mandados de busca e apreensão na capital carioca expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a Polícia Federal, a ofensiva tem como objetivo principal investigar os apontados como "autores intelectuais" dos homicídios, mas também são apurados crimes de organização criminosa e obstrução de justiça.