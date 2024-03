Rebaixado à A4, Azulão se despede do Paulista com derrota em casa

O São Caetano perdeu o último compromisso que tinha no Campeonato Paulista da Série A3. Na tarde deste sábado (23), no Estádio Anacleto Campanella, os donos da casa foram derrotados por 2 a 0 pelo Sertãozinho. O Azulão já entrou em campo rebaixado para a quarta divisão do futebol estadual, o que levou torcedores a protestarem nas arquibancadas.

Com técnico interino – Guilherme Macuglia assumiu o lugar de Rogério Zimmermann, demitido na quinta-feira –, o São Caetano se tornou presa fácil dos visitantes, que, com a vitória, classificaram-se para a próxima fase, onde enfrentarão o EC São Bernardo.

O primeiro gol do jogo saiu aos 45 minutos do primeiro tempo, com Baggio. O segundo ocorreu aos 25 da etapa complementar, em cabeçada de Guilherme Café. O Azulão somou 10 pontos e ficou em penúltimo, à frente da Matonense, com 1.