Putin insinua que Ucrânia teria relação com ataque à casa de show em Moscou

O presidente russo, Vladimir Putin, disse neste sábado, 23, que foram tomadas novas medidas de segurança em todo o país e insinuou que a Ucrânia teria relação com o ataque a uma casa de show nas periferias de Moscou. A principal agência estatal de investigação da Rússia afirma que o número de mortos no ataque já soma 133.

Putin disse que as quatro pessoas que participaram diretamente do ataque foram detidas e insinuou que estavam tratando, em sua fuga, de cruzar a fronteira com a Ucrânia. Não respaldou sua afirmação com provas.

O grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque de sexta-feira, 22, por meio de um comunicado.