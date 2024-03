Samara Felippo faz novo pronunciamento após nota de repúdio de Leandrinho Barbosa

Samara Felippo fez um novo pronunciamento contra seu ex-marido, Leandrinho, nesta sexta-feira, dia 22. Após a acusação de violência patrimonial feita pela atriz, a defesa do jogador de basquete publicou uma nota de repúdio, então, ela resolveu rebater.

A atriz o acusa de ter ficado com a parte dela da venda de um imóvel que o ex-casal adquiriu juntos, entretanto, ele nega o caso. Na legenda do vídeo, ela escreveu:

Sem nota! É com a cara mesmo! Começando com algumas PROVAS sobre todo absurdo que acontece comigo há dez anos! Sobre o absurdo que foi a Nota de Repúdio e o absurdo que é essa violência patrimonial que começamos a tomar coragem de falar! Só quero que isso acabe!

E no vídeo, começou:

- Vim mostrar a realidade não correspondida, segundo a nota do genitor. Eu li, reli e olha que realmente não há nada que se aproveite dessa nota. Em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, não. Vamos parágrafo por parágrafo, disse ela, que iniciou a responder os parágrafos da nota.

- Tem que ficar bem claro que eu venho buscando Justiça há dez anos. Há dez anos eu venho buscando o cumprimento de um acordo. Eu não esperei dez anos para entrar na Justiça só agora. E como eu disse, a Justiça no Brasil para as mulheres caminha como um jabuti, quando não estagna. E não, eu não estou me divertindo, tem sido dias muito difíceis, tanto para mim quanto para as meninas. E eu não preciso disso para ganhar seguidor ou engajamento, respondeu.

- Parágrafo dois. O processo não tramita em segredo de Justiça. O processo é público, então, tanto o próprio Leandro como qualquer outra pessoa pode consultá-lo livremente pelo site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, falou.

Ela ainda falou sobre ter sido chamada de atriz renomada quando convém:

- Parágrafo três, muito fácil me chamar de atriz renomada quando convém, porque quando querem acabar com a nossa reputação é 'atriz falida, esquecida, mal-amada, louca, desequilibrada. Eu jamais tive conhecimento do registro da casa no nome do irmão dele, pelo menos até a separação. Aliás, é no mínimo estranho que o primeiro imóvel que serviria de lar para a minha família e que foi adquirido com recursos nossos do então casal, fosse registrado no nome do irmão dele.

Vale lembrar que na noite da última quinta-feira, dia 21, Samara voltou a afirmar que não vai se calar e que pretende ir até o final com o caso:

- Estou dando as caras por aqui agora. Desculpa. Realmente, para mim, é muito importante repostar todas vocês. Muito obrigada. Quero muito agradecer. Não está divertido, não está legal, mas agora que eu já me expus, eu vou até o final. Tenho recebido histórias muito cruéis, muito difícil de ler, que me dão muitos gatilhos raiva e muitas advogadas, muitas criminalistas, muitas mulheres fazendo movimento incrível para ajudar outras, muitas agora já atentas, alertas, porque a gente se romantiza e a gente entrega tudo na mão do outro, a gente confia, então fiquem ligadas, falou.

Ela ainda confessou que anda muito angustiada com toda a situação, que corre na Justiça há anos:

- Fica aqui um sentimento de muita angústia, de muita impotência, mas que está forte e latente em mim agora. A justiça não anda, eu estou nessa luta há dez anos, eu não comecei agora. Agora, é só publicamente, declarou.