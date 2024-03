Charge - 22 de março de 2024

O concurso público para o preenchimento de 94 vagas na GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, realizado no ano passado, é alvo de denúncia de um dos participantes. Carlos Alberto dos Santos, candidato inscrito no certame, aprovado em quase todas as etapas, levanta suspeita de fraude no processo após ser eliminado no meio do caminho.

“Houve algum rolo ou tem alguma falcatrua”, disse ao Diário, complementando que a banca Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional), empresa contratada pela gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), alterou o resultado do seu TAF (Teste de Aptidão Física) de “apto” para “ausente”.