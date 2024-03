Câmara de Ribeirão Pires promove sessão solene para entrega de títulos

A Câmara de Ribeirão Pires realiza hoje a sessão solene para a entrega de título de cidadão ribeirão-pirense. O evento, que faz parte das comemorações de 70 anos do município, será realizado no salão social do Ribeirão Pires Futebol Clube, a partir das 19h.

Ao todo, serão distribuídos 75 títulos, que foram concedidos por 16 dos 17 vereadores da casa. Apenas Lau Almeida (PL) não fez indicações. Políticos e empresários de várias áreas estão entre os homenageados.

“Este é um título que enaltece a ligação das pessoas com a nossa cidade e as raízes que elas fincaram em Ribeirão Pires. Será uma honra enorme receber todos os homenageados para esta solenidade”, afirmou o presidente da Câmara, Paulo César de Oliveira, o PC (PL).

Dentre os homenageados por PC estão o presidente da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC, Aroaldo Oliveira, e o diretor-adjunto de Redação do Diário, Nilton Valentim. “O Aroaldo é uma pessoa que fala muito bem sobre políticas públicas, cujo entendimento vai além das questões partidárias, um profissional comprometido com a nossa região e que nos ensina Muito”, afirmou PC.

“O Nilton Valentim é uma pessoa que tem raízes na cidade de Ribeirão Pires, que gosta da cidade e que procura destacar os seus progressos. E, como jornalista, procura dar visibilidade para o município”, afirmou o presidente da Câmara.

Nascido em Santo Anastácio, na região Oeste do Estado de São Paulo, o jornalista Nilton Valentim mudou-se para Ribeirão Pires aos nove anos. Na cidade, estudou em escolas públicas e conquistou os seus primeiros empregos na indústria e no comércio da cidade, de onde se mudou em 1997.

“Receber este título será uma honra enorme para mim. Agora serei um ribeirão-pirense ‘de fato e de direito’. Ribeirão Pires foi a cidade que acolheu a minha família, que nos deu oportunidades, e que merece todo o nosso respeito. Morei em Ribeirão por 20 anos, mas nunca perdi as raízes. Estou muito feliz por este presente”, afirmou Valentim.

Entre as personalidades homenageadas pelo vereador Sargento Alan (PL) se destaca o deputado federal Danilo Balas. Já o vereador Alessandro Dias (Podemos) vai homenagear o deputado federal Delegado Da Cunha (Progressistas). Alex Borges (Agir), o Sapão, tem como principais homenageados o prefeito de Suzano, Rodrigo Kenji Ashiuchi (PL), e Pedro Ishi, secretário de Saúde de Suzano.

A vereadora Amanda Nabeshima (PRD) terá como principal homenageada Neide Aparecida Rodrigues de Souza, que é a comandante da GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires. Leandro Tetinha (PRD) dará o título ao deputado estadual Marcos Damásio (PL). O vereador Leonardo Biazi (PL), torna cidadão ribeirão-pirense a ex-deputada federal Kátia Sastre (PL). Márcia Gomes, do Coletivo de Mulheres (PT), homenageia o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT). E Sandro Campos (PSB) entrega o título ao deputado estadual Caio França (PSB).