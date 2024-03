Durante viagem, Alice Wegmann e Marina Ruy Barbosa falam sobre terremoto no Japão

Que susto! Marina Ruy Barbosa e Alice Wegmann usaram suas redes sociais para falar sobre o perrengue que passaram durante uma viagem pelo Japão. As atrizes estavam viajando, separadas, pelo país asiático, quando presenciaram um terremoto.

Sem dar muitos detalhes, Marina apenas compartilhou um comunicado que recebeu sobre o desastre natural:

Forte tremor é esperado em breve. Fique calmo e procure abrigo nas proximidades, dizia o texto.

Já Alice tranquilizou os fãs e disse estar segura:

Oi, amores! Acabei de acordar no voo, conectei o Wi-Fi e soube do terremoto. Estou bem. Já estava em Doha a caminho de casa. Ainda não consegui ver as notícias sobre, mas de cá rezando para que não tenha causado grandes consequências. Beijos muitos.

Que bom que elas estão bem, não é?