Shakira irá lançar última música que escreveu sobre fim de seu casamento com Gerard Piqué

Vem aí a última música que Shakira irá escrever sobre um certo ex. Em entrevista para a Apple Music, a cantora contou que colocou todo seu coração em Última, a música que entrou já no finalzinho da produção de seu novo álbum - Las Mujeres Ya No Lloran.

- Eu disse, tenho mais uma música aqui e é tipo, é - tenho que cuspir ou não vou conseguir, você sabe. Vou engasgar. Preciso tirar essa, contou ela, sobre como foi adicionar a faixa ao trabalho.

Ela contou que recebeu grande resistência e que teve que tocar a música para convencer de que valia a pena o trabalho de adicioná-la.

- O que é incrível na música é como as pessoas podem se conectar à mesma experiência ou ao mesmo sentimento, ou mesmo que não estejam passando pela mesma experiência, apenas a empatia e os neurônios-espelho que todos nós temos e que nos fazem ver o que somos. Então, quando toquei essa música para o chefe de marketing da Sony, ele veio e começou a chorar. Nunca vi um homem chorar no meu estúdio antes. Já vi muitas mulheres chorarem no meu estúdio, mas nenhum homem. Uh, mas ele é um grande molenga.

Sem citar nomes, Shakira finalizou dizendo que será a última música que escreverá para ele. Vale lembrar que Shakira passou por uma separação conturbada com Gerard Piqué, com quem teve dois filhos e ficou em um relacionamento por 11 anos. Antes mesmo do casal anunciar o fim, boatos de traição por parte do jogador já rondavam a web.

- Essa música não é só sobre mim, ou sobre ele. Mas estou feliz por poder incluí-la no álbum, mesmo que seja a última música, a última música que escrevo para ele.

O novo álbum de Shakira será lançado nesta sexta-feira, dia 22!