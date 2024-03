Câmara dos Deputados inicia votação sobre o fim as saidinhas temporárias

O Projeto de Lei que extingue a 'saidinha temporária de presos' em todo o território nacional começou a ser votado na Câmara dos Deputados há pouco. O deputado federal Guilherme Derrite (PL), relator da proposta, iniciou a sessão fazendo a leitura da propositura. O parlamentar afirma que a medida “só beneficia os criminosos e que tem aspectos imorais ao conceder liberdade, mesmo que por poucos dias, para quem matou os próprios pais”, por exemplo.



O líder do governo na Câmara, deputado Pedro Paulo (PSD) pede para os parlamentares votarem contra o Projeto de Lei, uma vez que o texto “prevê a extinção da ressocialização”.



Deputados com bases eleitorais no Grande ABC, Alex Manente (Cidadania), Fernando Marangoni (União Brasil) e Vicente Paulo da Silva, Vicentinho (PT) devem votar em instantes.