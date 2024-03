Ponte Preta define saída do auxiliar técnico Bazílio Amaral após eliminação no Paulistão

Bazílio Amaral não faz mais parte da comissão técnica da Ponte Preta para a sequência da temporada, em que terá a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o auxiliar confirmou a informação e agradeceu pela oportunidade.

"Fui comunicado que não terei continuidade. Fica o sentimento de dever cumprido por escapar de um rebaixamento para a Série C e classificar para as quartas do Paulistão. Quero agradecer o presidente Eberlin e diretoria, staff, comissão, ao nosso comandante João Brigatti e principalmente aos atletas que compraram a ideia. Sigo meu caminho ciente de que dei meu melhor e sempre fui leal aos meus parceiros e aos meus princípios", disse.

Bazílio Amaral chegou à Ponte Preta em outubro do último ano após passagem como técnico do Sertãozinho. Ele tem várias passagens pelo clube de Campinas. Começou a carreira como observador em 1999 e já tinha sido auxiliar em 2004 e 2020. Nesta passagem de 2020, também formou dupla com João Brigatti.

A Ponte Preta alcançou as quartas de final do Paulistão, mas foi eliminada pelo Palmeiras ao perder por 5 a 1. Apesar disso, a campanha foi considerada um sucesso, já que o time era cotado para lutar contra o rebaixamento.

Agora, se prepara para a Série B, prevista para começar em 19 de abril. O primeiro desafio será em casa diante do Coritiba.