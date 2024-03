Após eliminação, Raquele analisa postura de Isabelle no BBB24: - Ela não se deixa levar

Raquele foi eliminada do BBB24 na noite da última terça-feira, dia 19, e é claro que marcou presença no Café com Eliminado no Mais Você! Em conversa com Ana Maria Braga, a ex-sister avaliou todos os seus passos dentro do confinamento.

A confeiteira reassistiu o discurso de Tadeu Schmidt e não ficou surpresa quando se viu super calma no momento da eliminação. Diferente de Beatriz e Alane, Raquele não expressou grandes reações.

- Eu estava bem calma, bem tranquila, mas, por dentro, é claro que eu não queria sair. Por mais que eu mantive aquela calma, eu estava preparada para o que der e vier. Eu estava muito calma, então, eu não sabia se essa calma me confortava para eu continuar no jogo ou uma calma que já me confortava para eu já ser eliminada.

A apresentadora ainda questionou se a sister já acompanhava o BBB antes de ser confinada. Raquele confessou que costumava assistir às edições passadas, mas nunca encarou isso como uma forma de estudo para entrar na casa já sabendo o que fazer.

- Eu vejo o BBB como uma oportunidade de mudar de vida. E, por mais que eu tenha assistido a algumas edições, eu não fui estudada para isso, fui de peito aberto mesmo de aprender lá, de montar minhas estratégias lá, de viver lá.

A sister foi responsável por colocar Beatriz na berlinda na última semana. Acontece que Raquele tirou o colar da imunidade da companheira, que foi dado por Matteus, e a vetou de ficar de fora do Paredão.

Ao ser questionada por Ana Maria, Raquele confessou que manteria a decisão de tirar a imunidade de Bia.

- Teria sim. [...] Foi o jogo, foi o que eu raciocinei na hora. Foi minha estratégia e eu não me arrependo.

Amizade segue? A confeiteira também analisou como está sendo o jogo de Isabelle dentro do confinamento. Apesar de serem de grupos diferentes, as duas tinham um certo companheirismo e faziam questão de não votarem uma na outra sempre que podiam.

- Ela é uma pessoa que se ela fala: É isso, ninguém faz a cabeça dela. O que a gente observava que era algo que o Davi vinha querendo fazer há um tempinho já. A gente imaginava que ele tentava fazer, mas ela não se deixa levar.