Tite deve ir para o PL; Regina Maura, ao PSD

A vantagem do vereador Tite Campanella (Cidadania, por enquanto) nas sondagens de intenção de votos em São Caetano praticamente selou a escolha do nome governista à sucessão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Embora o tucano nutrisse preferência pessoal pela secretária de Saúde, Regina Maura Zetone (PSDB), as pesquisas fizeram-no reconsiderar a estratégia. Auricchio esboçou o cenário que julga ideal para manter seu grupo no comando do Palácio da Cerâmica por mais quatro anos. Tite migraria ao PL, do deputado estadual e primeiro-filho Thiago Auricchio, para encabeçar a chapa e Regina seria deslocada ao PSD, do secretário estadual Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais), para a vice. Com isso, amarraria o apoio do governador Tarcísio de Freitas – atualmente no Republicanos, mas com um pé no Partido Liberal.

BASTIDORES

Confirmado

Presidente da Câmara de Santo André, Carlos Ferreira está de malas prontas para trocar o Republicanos pelo MDB. A filiação ao novo partido está agendada para segunda-feira, na Capital, com a presença do presidente nacional da legenda, o deputado federal Baleia Rossi. Vereador em sexto mandato, eleito com 2.132 votos em 2022 pelo PSB, o legislador andreense ainda não definiu qual será seu caminho nas eleições de outubro, mas seus planos incluem a opção por mais voos um pouco mais altos.

Veto

É voz corrente na Câmara de Mauá que o presidente licenciado Geovane Corrêa (PT) não volta ao posto. Nos bastidores, já se discute a sucessão ao cargo, ocupado interinamente por Vaguinho do Zaíra. O veto ao retorno do petista à chefia do Legislativo teria partido do governo, preocupado com o estrago que a acusação de pedofilia que recai sobre o correligionário pode causar na campanha de reeleição do prefeito Marcelo Oliveira.



Liberal

O PL de Ribeirão Pires deve seduzir mais um vereador. Depois de Lau Almeida, agora seria a vez de Leandro Tetinha, que estaria deixando o PRD para engrossar o caldo liberal. As articulações estariam sendo feitas pelo próprio prefeito Guto Volpi. Tetinha começou a gestão como opositor e hoje é considerado peça-chave para a campanha de reeleição de Guto, sobretudo na região do Parque Aliança, onde tem a sua base eleitoral.



Alô

Avançou na Assembleia Legislativa o projeto de lei de autoria do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) que proíbe o uso de robôs em ações de telemarketing no território paulista. O texto acaba de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Thiago Auricchio (PL).



Aedes aegypti

Reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo (PSD) precisou dar um tempo no trabalho de se viabilizar candidato a prefeito de São Caetano – que já não produzia os frutos que ele esperava. O professor é um dos 3.792 moradores do Grande ABC diagnosticados com dengue. “É uma doença difícil, mas estou me recuperando bem”, avisa.



Revisão

Batizada em homenagem ao ex-prefeito, ex-deputado estadual e ex-deputado federal Anacleto Campanella (1924- 1974), a tradicional arena esportiva do bairro Olímpico é identificada como Estádio Anacleto Campella no Plano Diretor de Turismo do Município de São Caetano, publicado ontem no Diário Oficial. O político, que é pai de Tite Campanella, deve, aliás, ganhar uma biografia por ocasião do centenário de seu nascimento, a ser celebrado em 14 de julho próximo.