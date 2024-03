Venda de veículos a gasolina e diesel pode ser proibida em 2030

Projeto de lei que proíbe a venda de veículos novos movidos a combustíveis fósseis (gasolina ou diesel) a partir de 2030 e que veta a circulação de automóveis deste tipo a partir de 2040 deverá ser votado hoje, na CMA (Comissão de Meio Ambiente) do Senado.

De autoria do senador Ciro Nogueira (PP-PI), o projeto determina que os veículos movidos a biocombustíveis, como o etanol, continuarão liberados. O texto abre algumas exceções para automóveis de coleção, veículos oficiais e diplomáticos ou carros de visitantes estrangeiros, que poderão continuar circulando no País, mesmo utilizando combustíveis derivados de petróleo.

A temática ecológica da proposta ganha força à medida que avançam a oferta e a procura por veículos eletrificados no País. Nos dois primeiros meses deste ano foram comercializados 22.477 unidades no País, sendo 12.026 em janeiro e 10.451 em fevereiro.

“Os números indicam um amadurecimento muito rápido do mercado brasileiro de eletromobilidade”, afirmou o presidente da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), Ricardo Bastos.

Segundo Ciro Nogueira, outros países estão tomando decisões semelhantes. O Reino Unido e a França querem proibir a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis a partir de 2040. O senador afirma que esse tipo de veículo é responsável por um sexto das emissões de dióxido de carbono na atmosfera.

(com Agência Senado)