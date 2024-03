Charge - 19 de março de 2024

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC vai avaliar a possibilidade de declarar estado de emergência nas cinco cidades participantes da associação devido ao aumento dos casos de dengue na região. Uma reunião técnica do GT (Grupo de Trabalho) Saúde será agendada para os próximos dias, envolvendo os secretários de saúde regionais, para analisar os dados que irão embasar a decisão.

A medida está em fase de avaliação e a posição final será tomada com base nos resultados dessa reunião. Atualmente, a entidade é composta pelas cidades de Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. No início deste mês, Mauá registrou a primeira morte por dengue na região em 2024. A vítima era uma mulher com idade entre 35 e 49 anos. Além disso, outros três óbitos, em Diadema, Ribeirão Pires e Santo André, continuam sob investigação.