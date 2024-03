Santo André atende 840 munícipes no Saúde Fila Zero

Santo André realiza grande esforço desde 2023 para zerar as filas de atendimento na rede municipal de saúde. Apenas no ano passado foram ofertadas 189.284 consultas e 312.413 exames, recorde histórico. Para manter a fila equacionada, a Secretaria de Saúde tem realizado mutirões em algumas especialidades, como ocorreu no último fim de semana, quando 40 homens passaram por vasectomia e 800 pessoas foram atendidas em consultas de cirurgia geral no CHM (Centro Hospitalar Municipal).

“Fazemos acompanhamento em tempo real da situação da rede de saúde, o que nos permite dar respostas rápidas para especialidades que apresentam grande demanda. Os mutirões funcionaram muito bem durante todo o ano de 2023 quando acabamos com as filas represadas na pandemia e temos usado desta estratégia quando necessário para garantir o cuidado e o atendimento aos andreenses”, pontuou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

A programação prevê a realização de novas forças-tarefas do programa Saúde Fila Zero nas próximas semanas. No sábado (23), estão previstos atendimentos a 36 crianças que precisam realizar algum tipo de cirurgia. Já em 6 e 7 de abril serão atendidos 20 pacientes a cada dia na especialidade de proctologia. Por fim, nos finais de semana 20 e 21 de abril, 4 e 5 de maio e 25 e 26 de maio serão realizados 14 procedimentos de vesícula e 8 de hérnia por dia.

“Aos poucos estamos conseguindo zerar o represamento gerado desde a pandemia de Covid-19, quando todas as cirurgias eletivas foram suspensas. É fundamental enaltecer o trabalho das equipes assistencial, técnica e administrativa do CHM, com apoio de toda a diretoria e da Secretaria de Saúde, pois o empenho de todos tem feito a diferença na vida das pessoas”, comentou o diretor técnico do CHM, Willian Ribeiro Faria.

Morador da Vila Scarpelli, o produtor de eventos Gustavo Franzo, 38 anos, foi o primeiro paciente atendido na força-tarefa de vasectomia e elogiou a iniciativa. “Foi tudo muito bem organizado e rápido. Cheguei ao hospital às 5h e saí às 8h, entre abertura de ficha, ida para a cirurgia e alta”, disse. Casado e pai de dois filhos, ele e a esposa conversaram e optaram pelo método contraceptivo. “Estava ansioso, mas saí bem tranquilo”, completou.