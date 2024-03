A guardiã do maior monumento de Ribeirão

A Capela de Nossa Senhora do Pilar foi erguida em 25 de março de 1714 pelo Capitão-Mor Antônio Corrêa de Lemos e, abençoada pelo frei Pacífico, é considerada o patrimônio histórico mais antigo de Ribeirão Pires.

Hoje um dos mais importantes símbolos da estância turística do Grande ABC, o lugar tem origem de um milagre atribuído à santa que conquistou a devoção dos ribeirão-pirenses.

Um nome especial que acompanha a história do monumento de perto é Ilda Aparecida de Paula Souza, 76 anos, que mora ao lado da escadaria do templo e toma conta da capela.

A relação de Ilda com a igreja tricentenária começou muito antes do seu próprio nascimento. Seus parentes, entre eles o bisavô e o avó, sempre frequentaram e cuidaram da capela, tornando assim uma tradição da família.

“Eu costumo dizer que vou completar 310 anos, porque essa história eu vejo desde meus avós, que me contavam. Meu bisavô foi enterrado aqui. Minha avó, quando ela tinha 10 anos, não só viu a torre ser construída, como colaborou. E meu pai tentou por várias vezes criar uma fonte de água aqui na capela, pois antes a água não chegava”, explica ela.

Oficialmente, dona Ilda é responsável pelo cuidado da capela há 47 anos. Quatro vezes por semana ela sobe as escadarias para limpar a igreja e participa das missas, às quartas-feiras e aos domingos.

Mãe de seis filhos, a moradora conta que cuidar da Capela do Pilar é muito mais do que uma missão que lhe foi atribuída. “A minha relação com a Capela do Pilar é, desde sempre, um amor muito grande. Viver em Ribeirão Pires, para mim, é uma maravilha. Gosto muito do clima e das pessoas. Então, foi uma infância e uma juventude muito feliz. Casei, continuei morando aqui, com muito carinho e muito amor, eu me orgulho de Ribeirão Pires”, relata Ilda.

A Capela de Nossa Senhora do Pilar fica situada na rua Alecrim, número 1, no bairro do Pilar Velho.