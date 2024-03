Palavra do Leitor - 19 de março de 2024

Invasão em Diadema

‘Área invadida em Diadema fica congelada após acordo’ (Setecidades, dia 14). Parlamentares questionam o uso da máquina pública durante a desmobili-zação em um terreno privado, sem ordem judicial. Para invasão não é preciso ordem judicial, para a desmobilização precisa? Não precisa explicar, eu só queria entender!

Walmir Ciosani

São Bernardo

Tuberculose

‘Grande ABC tem aumento de casos de tuberculose’ (Setecidades, dia 11). O Diário nos trouxe reportagem sobre a tuberculose, que é uma doença infecciosa e transmissível que atinge os pulmões e que pode acometer outros órgãos e/ou sistemas do corpo humano. Os primeiros sintomas são tosse seca e contínua, secreções, podendo vir acompanhada de pus e até sangue, cansaço excessivo, febre, palidez e falta de apetite. O que não pode, tampouco deve, acontecer é o auto-medicamento, o achismo, ouvir palpites, ficar tomando as dipironas da vida e as caixinhas de remédios que temos em casa.Precisamos sim ser consultados por um médico para que o mesmo, com sua experiência e orientação, determine o tratamento. Já somos sabedores, historicamente, que não devemos e nem podemos brincar com nossa saúde nem negligenciá-la com nosso irresponsável pouco caso.

Cecél Garcia

Santo André

Hospital veterinário

Gostaria de externar minha gratidão à equipe médica do Hospital Público Veterinário de São Bernardo bem como a todo o pessoal que trabalha naquela unidade, pelo profissionalismo e carinho que demonstraram ao atender minha cachorra Luna. É reconfortante sentir o interesse genuíno e a solidariedade naqueles momentos em que sofremos por não podermos abreviar o sofrimento de nossos companheiros de quatro patas. Quem dera as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) tivessem mais profissionais com o mesmo grau de humanidade desses do Hospital Veterinário de São Bernardo.

Antonio Cesar Scopel

São Bernardo

A popularidade de Lula

O presidente está preocupado com a baixa popularidade? Só agora acordou? Basta ver como anda a segurança no País. O cidadão é vítima o todo o tempo. Sem contar com as ‘saidinhas’, que colocam a população em estado de constante estresse, pois vidas vêm sendo perdidas sem a menor compaixão. O presidente é a favor dos bandidos nas ruas? Consulte o povo por meio de um referendo e terá a resposta. Outro assunto que contribui para a queda de população do presidente são os preços dos alimentos, que estão nas alturas, além das muitas promessas de campanha que não foram cumpridas. Afora todas essas questões, o presidente se mete a apoiar ditadores, esquecendo-se dos que sofrem as consequências de tais atos. Tudo isso o povo vê e sofre na pele. Eis a resposta.

Izabel Avallone

Capital

Eleição na Capital

A ex-senadora da República Marta Suplicy (PT) já se tornou um peso na chapa do prefeiturável deputado federal Guilherme Boulos (Psol). O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) enxerga de longe o estrago feito com a aproximação da ex-chefe municipal de São Paulo Marta Suplicy. A articulação do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para fazer o líder popular Boulos vencer o pleito de 2024, e se tornar o chefe do Executivo paulistano, colocando a ex-senadora, que tem uma mancha por apoiar e votar na cassação da ex- presidente Dilma Rousseff, vai pesar na decisão do eleitorado.

Eduardo Furtado

Mauá