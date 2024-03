Na Venezuela, Maduro anuncia candidatura à reeleição

O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) anunciou oficialmente que o presidente Nicolás Maduro será candidato à reeleição no pleito de 28 de julho. A candidatura foi lançada durante a plenária do 5º Congresso do PSUV neste sábado, 16.

"Tenho andado pelas ruas num lindo reencontro com o povo, viajando de ponta a ponta do nosso país. Aonde quer que você vá, o que você encontra é um povo patriótico, cheio de heroísmo, mas, acima de tudo, cheio de esperança", diz trecho do discurso de Maduro na plenária, destacado pelo gabinete presidencial venezuelano no X (antigo Twitter).

Maduro está no poder desde 2013, quando assumiu o cargo após a morte de Hugo Chávez, de quem era vice. Venceu duas eleições, em 2013 e 2018, ambos os pleitos contestados pela oposição.