Federação Paulista define datas e horários das quartas do Paulistão

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu ontem os locais, datas e horários dos confrontos de quartas de final do Paulistão. As partidas serão realizadas no sábado (16) e no domingo (17). Palmeiras x Ponte Preta vão abrir a rodada no sábado, às 18h, na Arena Barueri. Os demais duelos serão no domingo. RB Bragantino x Inter de Limeira jogarão às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid - Arena Red Bull; São Paulo x Novorizontino se enfrentarão no Morumbis, às 18h; e Santos x Portuguesa fecharão a rodada às 20h15, na Vila Belmiro.

Nesta fase, os jogos serão únicos e não haverá vantagem por melhor campanha. Caso a partida termine empatada a disputa será nos pênaltis. Esse mesmo esquema acontecerá nas semifinais. Apenas na final está prevista partida de ida e volta. Após as quartas de final, o Paulistão ficará paralisado por 10 dias devido à Data Fifa. Neste intervalo, a Seleção Brasileira fará dois amistosos contra Inglaterra e Espanha.

A semifinal do Paulistão será disputada no dia 27 de março, uma quarta-feira à noite. Mesmo nessa fase de mata-mata, a pontuação segue rolando e servirá para definir os mandos de campo nos confrontos da semifinal.

TROFÉU DO INTERIOR

O Troféu do Interior, que depois passou a se chamar Taça Independência, não será realizado este ano. O torneio ocorria em paralelo à fase de mata-mata do Paulistão e era disputado entre os clubes que terminavam a primeira fase entre a nona e a 14ª posição.

Até o 2022, o torneio premiava o vencedor com vaga na Copa do Brasil, depois que foi repaginado passou a premiar campeão e vice com compensação financeira. Este ano, porém, os clubes foram contrários à realização da competição.