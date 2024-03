Gabriel Pires volta aos treinos no Fluminense e fica à disposição para a semifinal carioca

O Fluminense pode ter mais opções para armar a equipe para o duelo de volta das semifinais do Campeonato Carioca com o Flamengo, sábado, no Maracanã. Nesta segunda-feira, o volante Gabriel Pires voltou aos treinos no CT Carlos Castilho e deve ficar à disposição de Fernando Diniz.

Depois de levar 2 a 0 no jogo de ida, o Fluminense terá de superar o rival por três gols de diferença caso queira reverter a semifinal - dono da melhor campanha, o Flamengo jogo por dois resultados iguais.

Apesar das características mais defensivas, Gabriel Pires serviria não apenas para auxiliar na marcação do meio-campo, como também de arma nas bolas paradas, pois costuma aparecer muito bem na área.

Gabriel Pires começou jogando a temporada - o Fluminense não tinha os titulares nas primeiras rodadas por causa das férias após disputar o Mundial de Clubes - mas acabou sofrendo uma lesão muscular e somente agora está recuperado.

A missão do Fluminense não será fácil diante do arquirrival. O Flamengo não sofre gols há 10 partidas sob o comando de Tite. Além da defesa intacta, o time rubro-negro vem anotando em todos os jogos, o que complica ainda mais a missão. Mesmo assim, os tricolores mantêm esperança que o time repita 2023, quando também saiu em desvantagem no primeiro jogo e ergueu o título com goleada por 4 a 1.