Após permanência no Paulistão, técnico projeta reforços e Guarani mais forte para Série B

O Guarani conquistou a permanência no Paulistão ao vencer o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no último domingo. Apesar do sentimento de alívio, o técnico Claudinei Oliveira alertou que o Guarani não pode passar por esse sufoco e falou que trabalhará para que o time chegue com outra cara para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"É importante valorizar esse espírito e deixar de lição para entrar na Série B. Os jogadores entregaram tudo de si. É assim que devemos jogar desde a primeira rodada. O Guarani não pode ficar passando sufoco porque é uma camisa muito grande para isso. Não podemos nos contentar com permanência", disse o treinador.

Ao projetar a sequência da temporada, Claudinei Oliveira disse que a próxima semana será de muitas definições e reconheceu que o elenco precisa de reforços em todos os setores.

"Vamos definir muita coisa a partir da próxima semana. Vamos trabalhar para resgatar o time e ter um Guarani mais forte para a Série B. Precisamos de peças em todos os setores. A comissão estará trabalhando todos os dias, analisando possíveis chegadas ou saídas, e dentro disso pensar na definição de um modelo de jogo", afirmou.

Com a vitória diante do Red Bull Bragantino, o Guarani terminou em 14º lugar no Paulistão com dez pontos, à frente apenas dos rebaixados Santo André (8) e Ituano (6).

A Série B está prevista para começar em 19 de abril e o Guarani estreia diante do Vila Nova fora de casa. A estreia em casa será diante da Chapecoense, que marcará o reencontro dos técnicos Claudinei Oliveira, que estava no clube catarinense, e Umberto Louzer, ex-Guarani.