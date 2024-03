Federação Paulista divulga horários e locais dos confrontos das quartas de final do Paulistão

O fim da primeira fase do Campeonato Paulista encaminhou o torneio para o mata-mata. Na última rodada, restavam apenas três vagas, que ficaram com São Paulo, Novorizontino e Ponte Preta. Os últimos jogos também cravaram o rebaixamento de Santo André e Ituano para a Série A2 do Estadual. Santos, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Portuguesa já estavam garantidos na próxima fase.

O São Paulo classificou após vitória sofrida, nos minutos finais, por 3 a 2 contra o Ituano. A Ponte Preta avançou depois de bater o Santo André e contar com o empate por 0 a 0 entre Água Santos e Corinthians, eliminado precocemente. O Novorizontino confirmou a vaga com a vitória por 2 a 0 contra a Portuguesa.

Palmeiras x Ponte Preta

Quando: sábado (16/03), às 18h (horário de Brasília)

Onde: Arena Barueri, em Barueri

Onde assistir: CazéTV e Paulistão Play

Red Bull Bragantino x Inter de Limeira

Quando: domingo (17/03), às 16h (horário de Brasília)

Onde: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Onde assistir: CazéTV e Paulistão Play

São Paulo x Novorizontino

Quando: domingo (17/03), às 18h (horário de Brasília)

Onde: MorumBIS, em São Paulo

Onde assistir: TV Record, CazéTV e Paulistão Play

Santos x Portuguesa

Quando: domingo (17/03), às 20h15 (horário de Brasília)

Onde: Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: TNT e Max

Agora, com exceção da final, o mata-mata segue o modelo de jogo único. O time de melhor pontuação joga em casa. Para as semifinais, somam-se aos pontos da primeira fase, os jogos das quaras. Na final, o time com maior pontuação (incluindo os jogos das semi), joga a segunda partida em casa.

Quem tiver a melhor campanha depois de todos os jogos das quartas, enfrenta o semifinalista de segunda melhor campanha. Os times que estiverem em terceiro e quarto jogam na outra chave.

Conforme o regulamente, avançam para as quartas de final, os dois melhores times de cada grupo. Isso fez com que, por exemplo, Corinthians fosse eliminado com 14 pontos e em décimo na classificação geral, enquanto a Portuguesa conseguiu a vaga, mas com 10 pontos e em 13º lugar geral.