Artistas de Hollywood usam bottom vermelho no Oscar 2024 como forma de protesto

Os looks do tapete vermelho do Oscar são sempre um acontecimento, ainda mais quando tem alguma mensagem por trás! Na 96º Edição, que aconteceu neste domingo, dia 10, algumas estrelas de Hollywood usaram um bottom vermelho como forma de protesto e pedido de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O acessório faz parte do Artists4Ceasefire, movimento liderado por um grupo de artistas que pedem ao presidente do país norte-americano uma trégua no conflito entre Israel e Palestina.

Os artistas que usaram o broche foram Billie Eilish, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Ava DuVernay, Mark Ronson e Milo Machado-Graner. No tapete vermelho, o astro de Pobres Criaturas Ramy Youssef contou em entrevista à Variety sobre a importância dos artistas fazerem o protesto:

- Pedimos um cessar-fogo imediato e permanente em Gaza. Pedimos paz e justiça duradoura para o povo da Palestina. É uma mensagem universal de: Vamos parar de matar crianças. Não vamos fazer parte de mais guerra... Muitas pessoas usarão esses broches esta noite. Há muitos falantes nas notícias, este é um espaço de corações falantes. Estamos tentando transmitir isso para a humanidade, falou.

Além do uso do broche, outras estrelas de Hollywood já assinaram a carta da organização. Entre elas: Andrew Garfield, Jessica Chastain, Cate Blanchett, Lupita Nyong'o e Mahershala Ali.