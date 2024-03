Show icônico do Planta e Raiz agita Santo André e coloca o Grande ABC na rota do reggae nacional

Planta e Raiz, uma das mais icônicas bandas de reggae brasileiro, trouxe para Santo André um show groovado e inesquecível. A banda paulistana subiu no palco do Santo Rock Bar, na noite de ontem, em celebração aos 26 anos de estrada. Com casa lotada e todos os ingressos vendidos, o grupo liderado por Zeider Pires tocou os principais hits como Com Certeza, Oh Chuva, Tô no Barato, Filho do Leão, entre outras.

A cada acorde o público cantava e celebrava com a alma. O reggae tem em sua essência, não só a crítica social, mas a cultura de paz e a conexão com Jah (Deus).

É evidente que a origem do reggae, ritmo com origem na Jamaica, não foi deixada de lado. Com show de luzes, instrumental impecável e a afinação de Zeider, joelhos se levantaram e entoaram a quase cinquentenária Is This Love, de Bob Marley, que inclui o repertório da banda na turnê Acústico Planta Raiz.

EXCLUSIVO

Antes de subir ao palco, Zeider recebeu a equipe do Diário no camarim para um bate-papo. Em entrevista exclusiva, o líder da banda contou que o projeto surgiu a partir do “audiovisual gravado em 2022. O acústico foi muito lindo e contou com Tales, Vitor Kley e Armandinho. Um trabalho gostoso de fazer pelo resultado”.

Perguntado sobre novidades para este ano, Zeider, de forma descontraída, afirmou: “Vou parar de cantar (risos)”. É claro que foi uma brincadeira do vocalista que garantiu um novo projeto com participações especiais. “Estamos trabalhando em uma nova turnê, do audiovisual Planta & Raíz, ao vivo, em Noronha. Vamos trazer dez novas canções com a participação do MC Hariel, nosso irmãozinho”.

ROTA DO REGGAE

Com a consagração do show do Planta e Raiz, o Santo Rock Bar (Av. Firestone, 1340 - Casa Branca, Santo André) anuncia novas atações do reggae. Maskavo e Edu Ribeiro se apresentam na casa dia 26 de maio. Os ingressos já estão à venda.