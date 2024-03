Grande ABC tem oferta de 1.111 vagas de emprego nesta semana

O Grande tem disponibilidade de 1.111 vagas de emprego nesta semana. Os postos estão disponíveis nos centros públicos de emprego e renda das prefeituras, além de concurso público e em seleção da empresa de produtos de limpeza Ypê.

Dentre os municípios, destaque para São Caetano (256 vagas), Mauá (223), Santo André (188), Diadema (157) e Ribeirão Pires (62). Em Diadema estão abertas as inscrições para concurso público, com 93 postos. E a empresa Ypê oferece 132 vagas, com inscrições pelo site https://carreirasype.gupy.io/.

Em Mauá, entre as diversas funções disponíveis estão: operador de cobrança, motorista de veículos leves, lavador de carros, jovem aprendiz, atendente de lojas e costureira. Os interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Em Santo André, dentre os postos disponíveis, o que tem maior disponibilidade é o de cozinheiro geral, com 65 vagas em aberto. Também são pedidos 20 açougueiros, 10 padeiros e 13 ajudantes gerais, dentre outras funções. As inscrições devem ser feitas

Interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, compareça no dia e hora agendado com RG, CPF e CTPS física ou digital. O CPETR fica localizado na Prefeitura de Santo André.

Em São Caetano, os candidatos precisam acessar o site da Prefeitura e clicar no campo Painel de Empregos para ter acesso aos postos disponíveis.

Em Diadema. Para se candidatar às vagas, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.