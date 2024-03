Oscar 2024: Max tem falhas de transmissão e perde categoria

Durante a transmissão do Oscar 2024 pela plataforma de streaming Max, ocorreram falhas técnicas que resultaram na não transmissão de uma das categorias da noite, Melhor Curta de Animação, prêmio vencido por War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko. Momentos antes, durante a vitória de DaVine Joy Randolph como Melhor Atriz Coadjuvante por Os Rejeitados, o sinal já apresentava erros.

Ana Furtado, uma das apresentadoras do evento pela plataforma streaming, se pronunciou sobre as dificuldades de transmissão. "Vocês provavelmente perceberam que tivemos um problema técnico. Estamos com um problema de não estar recebendo o sinal do Oscar, por isso perdemos uma categoria, mas já estamos tentando descobrir o que aconteceu".

Pelo X (antigo Twitter), muitos usuários também reclamaram da falta de sinal. "Que constrangimento o Max sem sinal do Oscar por vários minutos", destacou um dos espectadores. "Terrível ter que depender da transmissão da TNT/max pra ver o Oscar. Perder o sinal no meio da premiação? melhores", reclamou outro.

Em um comunicado ao Estadão, a plataforma afirmou que está investigando a causa da falha técnica apresentada.