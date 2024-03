Oscar 2024: saiba a que horas começa e onde assistir e veja lista de indicados

Neste domingo, 10, o Oscar realiza a 96ª edição da maior premiação do cinema mundial. O evento ocorre no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e é transmitido para o mundo inteiro ao vivo. E este ano a festa começa uma hora mais cedo.

De acordo com o portal The Hollywood Reporter, o motivo da antecipação do horário é estratégico. Lutando a cada ano contra a perda de audiência, a produção espera conseguir manter os espectadores ligados até o final. Outro motivo seria o início do horário de verão, ocorrido na madrugada deste domingo.

Veja abaixo os detalhes da cerimônia, organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, e como assistir.

Quando vai ser o Oscar?

A cerimônia da 96ª edição do Oscar acontece no domingo, 10 de março.

Que horas começa o Oscar?

Às 20 horas, no horário de Brasília. A transmissão começa às 19h.

Oscar ao vivo: onde assistir?

A premiação será transmitida na TV por assinatura, pelo canal TNT, e no streaming, na Max.

Que horas começa o tapete vermelho do Oscar?

O tapete vermelho começa uma hora antes da cerimônia, às 19 horas.

Veja a lista de indicados ao Oscar 2024

Melhor Filme

Ficção Americana

Anatomia de uma Queda

Barbie

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

Zona de Interesse

Melhor Direção

Justine Triet, por Anatomia de uma Queda

Martin Scorsese, por Assassinos da Lua das Flores

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Yorgos Lanthimos, por Pobres Criaturas

Jonathan Glazer, por Zona de Interesse

Melhor Ator

Bradley Cooper, por Maestro

Colman Domingo, por Rustin

Paul Giamatti, por Os Rejeitados

Cillian Murphy, por Oppenheimer

Jeffrey Wright, por Ficção Americana

Melhor Atriz

Annette Bening, por NYAD

Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores

Sandra Hüller, por Anatomia de uma Queda

Carey Mulligan, por Maestro

Emma Stone, por Pobres Criaturas

Melhor Ator Coadjuvante

Sterling K. Brown, por Ficção Americana

Robert De Niro, por Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr, por Oppenheimer

Ryan Gosling, por Barbie

Mark Ruffalo, por Pobres Criaturas

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt, por Oppenheimer

Danielle Brooks, por A Cor Púrpura

America Ferrera, por Barbie

Jodie Foster, por NYAD

DaVine Joy Randolph, por Os Rejeitados

Melhor Roteiro Original

Justine Triet & Arthur Harari, por Anatomia de uma Queda

David Hemingson, por Os Rejeitados

Bradley Cooper & Josh Singer, por Maestro

Sammy Burch, por Segredos de um Escândalo

Celine Song, por Vidas Passadas

Melhor Roteiro Adaptado

Cord Jefferson, por Ficção Americana

Greta Gerwig & Noah Baumbach, por Barbie

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Tony McNamara, por Pobres Criaturas

Jonathan Glazer, por Zona de Interesse

Melhor Animação

O Menino e a Garça

Elementos

Nimona

Meu Amigo Robô

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Filme Internacional

Eu, Capitão (Itália)

Dias Perfeitos (Japão)

A Sociedade da Neve (Espanha)

A Sala dos Professores (Alemanha)

Zona de Interesse (Reino Unido)

Melhor Documentário

Bobi Wine: O Presidente do Povo

A Memória Infinita

As 4 Filhas de Olfa

To Kill a Tiger

20 Dias em Mariupol

Melhor Documentário em curta-metragem

O ABC da Proibição de Livros

The Barber of Little Rock

Island in Between

A Última Loja de Consertos

Nai Nai and Wài Pó

Melhor curta-metragem

E Depois?

Invincible

Knight of Fortune

Red, White & Blue

A Incrível História de Henry Sugar

Melhor Curta de Animação

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over! (inspirado pela música de John e Yoko)

Melhor Trilha Sonora

Ficção Americana

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Canção Original

The Fire Inside, de Flamin Hot

Im Just Ken, de Barbie

It Never Went Away, de American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People), de Assassinos da Lua das Flores

What Was I Made For?, de Barbie

Melhor Som

Resistência

Maestro

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1

Oppenheimer

Zona de Interesse

Melhor Design de Produção

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Fotografia

O Conde

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Maquiagem e Cabelo

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

A Sociedade da Neve

Melhor Figurino

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Edição

Anatomia de uma Queda

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhores Efeitos Visuais

Resistência

Godzilla Minus One

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1

Napoleão